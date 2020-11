Franco Meritello, con confianza por el respaldo de Pozo

"Estoy contento por la chance que me dio el entrenador Diego Pozo y por darme la confianza en los dos últimos partidos. Me he sentido muy bien y cómodo, agradezco la confianza que me han dado desde el cuerpo técnico y el apoyo de mis compañeros", dijo el futbolista de 24 años.

El defensor valoró las posibilidades que el Lobo les está dando a sus jugadores de inferiores en el primer equipo.

Franco Meritello horizontal uno.jpg

"Es importante la apuesta que tiene el club de darle confianza los pibes que hace tiempo venimos trabajando para ganarnos un lugar en el plantel superior. Nosotros sentimos mucha felicidad", comentó.

Por otro lado, Meritello se siente muy respaldado por los jugadores de más experiencia que juegan en su puesto. "Diego Mondino y Renzo Vera me dan muchos consejos. Me marcan los errores y siempre es lindo jugar con ellos por la experiencia que tienen y yo aprendo mucho".

"Siempre los veo para copiar sus movimientos y seguir creciendo. Son grandes jugadores y buena gente", agregó.

Con respecto a los amistosos hizo un análisis y consideró que Gimnasia y Esgrima va de menor a mayor.

"Vamos de menor a mayor, y vamos invictos pero los resultados pasan a ser secundario. Lo más importante es que el entrenador pueda encontrar el funcionamiento del equipo. Estamos en un buen camino", finalizó.

El último amistoso del equipo que conduce Diego Pozo fue ante Deportivo Maipú y el Lobo ganó por 2 a 0.