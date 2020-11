El posible once sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández y Villa o Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Abila.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1324417896773230592 ☀️ Jueves de sol en el predio de Ezeiza.#VamosBoca pic.twitter.com/WYuKb3i0Kh — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) November 5, 2020

En la práctica once contra once, más allá de no parar un equipo titular, puso del mismo lado a Sebastián Villa, Carlos Tevez y Franco Soldano, mientras que para el otro conjunto estaban Mauro Zárate y Ramón Abila.

Villa será convocado a un partido oficial por primera vez luego de que la dirigencia decidió que no juegue partidos por los puntos hasta que la Justicia no falle en la causa por violencia de género que le inició su ex pareja Daniela Cortez.

El jugador, una de las figuras del Boca campeón, fue también preseleccionado por el entrenador de la selección de Colombia, Carlos Queiroz, para los próximos dos partidos por las eliminatorias para el Mundial 2022.

Sebastian-Villa-Seleccion-Colombia.jpg

Boca emitió el lunes un comunicado en el que destacó la "gran profesionalidad" del futbolista colombiano, en un contexto en el cual su exnovia y el abogado que la representa, Fernando Burlando, pidieron en redes sociales y en los medios que Villa pueda desarrollar su trabajo mientras sigue la causa.

El club también aclaró que "el trabajo de un equipo interdisciplinario ya provocó mejoras en Sebastián Villa" y sostuvo que "lo seguirá acompañando en todo este proceso".

Además, la institución informó en el comunicado la creación de "un Departamento de Inclusión e Igualdad, la realización de un protocolo de prevención en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y la capacitación de los deportistas".

Se estima que a mediados de este mes el juez de la causa, Javier Maffucci Moore, comenzará a evaluar si la eleva a juicio o dicta el sobreseimiento del futbolista.

Boca vuelve a los entrenamientos este viernes en el predio de Ezeiza y el sábado por la tarde, luego de practicar, viajará en micro a Rosario, en donde se alojará en un hotel que será cerrado para el descanso del plantel.

El vigente campeón del fútbol argentino visitará a Newell's el próximo domingo desde las 21.15 por la segunda fecha de la Zona 4 de la Copa de la LPF, con el arbitraje de Mauro Vigliano.