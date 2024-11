NFL: el dueño de los Dallas Cowboys confesó que se siente desilusionado por el presente del equipo

Cinco son las derrotas consecutivas que arrastran los Dallas Cowboys en la NFL (47-9 vs Lions, 30-24 vs 49ers, 27-21 vs Falcons, 34-6 vs Eagles y 34-10 vs Texans). Para hablar de su último triunfo tenemos que remontarnos al 6 de octubre, en el 20-17 ante Steelers.