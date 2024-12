Festejan los Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes jugará pese a su esguince

"Al principio de la semana no estaba seguro, pero ya he pasado por eso con él antes y me sorprende cada vez que lo hace. Es un tipo muy fuerte mentalmente. Es ese el motor que lo hace entrar en acción", señaló el coach ante los micrófonos sobre la situación de Mahomes.

Posteriormente, sobre el mismo tema, explicó: "Hace unos días le veía una remota posibilidad de estar, pero se ha rehabilitado muy bien y lo más seguro es que terminemos haciéndolo jugar".

Patrick Mahomes mostró una gran recuperación durantes las prácticas del miércoles y jueves, luego de haber salido en el carrito junto al equipo médico de Kansas el pasado domingo.

Mahomes con una lesión de tobillo... Esta historia ya la vimos. Se viene el tricampeonato ?

Se irá actualizando semana a semana. Ventajas no le pusieron una bota ortopédica probablemente un esguince que se tiene que verificar con una resonancia magnética.@NacionFantasyMx pic.twitter.com/DwafY9AuX9 — Dr. Titi (Rated IR) (@dr_joserra) December 16, 2024

Los regalos que Patrick Mahomes le dio a sus compañeros

El compromiso del mariscal de campo con sus compañeros no solamente se ve reflejado con sus habilidades dentro del campo de juego en cada fecha de la NFL.

Patrick Mahomes, que atravesó una semana delicada por su esguince de tobillo, sorprendió a sus compañeros de los Kansas City con costos y elegantes regalos.

Luego del entrenamiento, dejó en el casillero de cada uno de sus amigos una heladera portátil, una par de botas de una importante marca de calzado, unas gafas y, la frutilla del postre, un reloj Rolex.