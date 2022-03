Shakira y un insólito posteo tras la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid

pique.jpg Piqué jugó un partidazo en la goleada del Barcelona.

El central Piqué cumplió con creces su tarea en la defensa culé y Shakira fue contundente en las redes sociales, con un bonito mensaje que dio que hablar.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, posteó Skakira.

shakira.jpg

La síntesis del partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Nacho; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric y Federico Valvarde; Rodrygo y Vinícius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Marc Ter Stegen; Ronald Araújo, Gerard Piqué, Eric García y Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri y Frenkie de Jong; Ousmane Dembélé, Ferrán Torres y Pierre Aubameyang. DT: Xavi Hernández.

Goles en la primera etapa: 29m. Aubemeyang (B) y 38m. Araújo (B).

Goles en la segunda etapa: 2m. Torres (B) y 6m. Aubemeyang.

Cambios: segundo tiempo, al comenzar Eduardo Camivinga por Kroos (RM) y Mariano por Carvajal (RM), 17m. Marcos Asensio por Rodrygo (RM) y Lucas Vázquez por Nacho (RM), 25m. Memphis Depay por Aubemeyang (B) y Gavi por De Jong (B), 34m. Adama Traoré por Dembelé (B),40m. Dani Alves por Alba (B) y Nico González por Pedri (B).

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

Estadio: Santiago Bernabéu.