Detuvieron a un abogado que acosaba a Agustina Albertario

"A raíz de haber constatado la violación de la perimetral es que se dispuso la detención. Está detenido y será trasladado a la unidad penal 44, previo una evaluación psicológica en el hospital de la ciudad", sostuvo el fiscal, en declaraciones televisivas.

En ese sentido, detalló que el ahora detenido "estuvo varias veces internado y se le dio el alta", y que actualmente vivía en un hotel ubicado sobre la calle Arenales al 2.500, donde fue encontrado cuando intentaba darse a la fuga valija en mano.

Según detalló el fiscal Castro, fue vital en la detención la presentación que Albertario -quien se encuentra en Mar del Plata de pretemporada junto a Las Leonas- hizo este jueves en su despacho para denunciar la violación de la restricción perimetral que se le había impuesto al sujeto, luego de un primer episodio sufrido en enero de 2020, también en Mar del Plata.

"Lamentablemente, que es lo que sucede muchas veces con la víctima, no se vuelven a acercar para decir que violaron la restricción. Nosotros no tenemos los medios para saberlo, si no nos informan a nosotros y lo hacen en las redes sociales", explicó el fiscal.

#MarDelPlata Arenales 2578, vía pública. Allí atraparon al acosador de la leona Agustina Albertario (28). La seguía por las redes y le mandaba imágenes de sus partes íntimas. El acusado tiene 49 años. pic.twitter.com/ciLCUDVjuU — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 11, 2021

Carlos Frasquet, abogado de la jugadora de Las Leonas, explicó que "ella no lo conoce, no sabe quién es y él tiene un relato como si la conociera, no sé si es por delirio o porque lo hace a propósito. Ahora la amenazó si volvía a denunciar y que la situación iba a empeorar".

Albertario, junto a una integrante de la delegación de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), se presentó ante el fiscal Castro para ampliar la denuncia.

El acoso se inició en enero 2020 cuando el imputado se presentó en la recepción del Hotel Hermitage, donde escribió una nota dirigida a Albertario: "Hola cachorra. Beso grande. Cuidate! Love U", con la firma del autor.

La nota, de la que se adjuntó copia en aquella denuncia inicial, estaba dirigida en forma personal a Agustina Albertario, "víctima principal del acoso perpetrado", que en estos días volvió a repetirse, en una forma mucho más agresiva y sistemática.

El acosador que en los últimos tiempos consiguió el teléfono particular de la jugadora, hace un mes reapareció con el envío de videos en los que se mostraba semidesnudo y amenazaba a su víctima por haberlo denunciado en 2020, lo que provocó que la Justicia marplatense dispusiera una orden de restricción de acercamiento presencial o virtual.

Paralelamente a la presentación de Agustina Albertario, el abogado Frasquet pidió en la Fiscalía 9 de la Ciudad de Buenos Aires la detención urgente "para evitar cualquier hecho grave", ya que el incumplimiento de la restricción, es sancionada incluso con arresto de 15 días a un año para el infractor.

En la denuncia presentada ahora se subrayó que la situación planteada en esa primera oportunidad "provocó gran preocupación entre las integrantes del equipo y también del cuerpo técnico y de los miembros de la Confederación Argentina de Hockey".

El abogado Frasquet agregó que "el imputado envió videos, donde nuevamente realiza actos de acoso, mediante monólogos e imágenes en las cuales se lo observa acostado, con el torso desnudo y haciendo alusión a una relación personal inexistente, lo cual puede ser fruto de una situación de delirio o consecuencia de una obsesión".