A Scaloni le preguntaron sobre la Reina de Inglaterra y quedó descolocado

Scaloni accedió: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía de lo que me contás...", dijo el entrenador de la Selección Argentina.

"Es fútbol esto y... la felicito, ¿70 años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca", añadió.

Scaloni dijo que Argentina no es invencible

"Lo importante acá es no creerse invencible. Somos un equipo que salió campeón pero el camino para nosotros sigue. Lo importante es continuar con el camino que estamos trazando", el cual tiene como objetivo final del año el Mundial de Qatar 2022.

Sobre el rival de este miércoles, Scaloni indicó que "Italia se quedó inmerecidamente afuera del Mundial. Ganó la última Eurocopa hace un año. Es una selección de máximo nivel, y ha hecho las cosas muy bien. Su entrenador le dio una identidad a Italia que hace años no tenía".

En tanto, Scaloni dijo que el plantel ha "entrenado como nunca", y hasta puntualizó que "fue el momento de más entrenamiento que tuvimos desde que llegamos a la selección, siempre mirando las cargas, porque a final de temporada eso pesa. Nos gustó. Era algo que pedíamos hace tiempo".

Qué dijo de la situación de Dybala

En torno a la situación de algunos futbolistas, como Paulo Dybala, que cambiará de club a mitad de año tras su salida de la Juventus, teniendo en cuenta la lista definitiva para Qatar, Scaloni comentó "no nos metemos en las situaciones de los futbolistas".

"Puede ser riesgoso darle un consejo. Lo más importante es que pueda jugar. Es lo que nosotros esperamos, independientemente de en qué liga", sentenció.

El DT de la Selección argentina, quien no confirmó la alineación titular, indicó que espera que frente a Italia el equipo juegue "como lo viene haciendo. No tenemos dudas de que vamos a competir. Siempre es importante medirse ante los mejores".

Scaloni dijo que Italia "es una de las selecciones de las mejores" y agregó que "más allá de la táctica y la estrategia, vienen pensando siempre en el arco contrario y eso lo hace mejor a su juego".