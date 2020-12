Fredy Villarreal, en silla de ruedas a causa del coronavirus

También confesó que muchos famosos lo llamaron preocupado por su situación, incluyendo su ex jefe, Marcelo Tinelli. Pero se enteró mucho tiempo después. Es que en el proceso, Villarreal pasó 11 días con 40º de fiebre.

El humorista reveló que le quedaron serias secuelas en uno de sus pulmones. También reconoció que, por indicación médica, debía estar tres meses sin hacer absolutamente nada. "Pero no aguanté y me fui a jugar un partido de fútbol, cuando terminó, me puse a llorar", contó. EL artista se dio cuenta en ese momento que había cometido un error al desobedecer la estricta orden médica y las secuelas de la Covid-19 le jugaron una malísima pasada.

Es que la capacidad pulmonar de Fredy se ha visto severamente limitada después del grave cuadro que atravesó, tanto es así que, cuando terminó el partidito de fútbol tuvo que llamar a su médico para pedirle disculpas: "hoy jugué un partido y estoy en silla de ruedas, pero me la banco", le dijo.

De ahora en más el humorista tomó conciencia de lo que la enfermedad ha dañado su cuerpo y se cuida, pero sabe que ciertos esfuerzos físicos, incluso menores a los de un partidito de fútbol lo dejan muy débil, por lo que termina recurriendo a una silla de ruedas.