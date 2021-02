Federer anunció su regreso al tenis tras más de un año

El suizo, ex número uno y actual 5° del ranking de la ATP, es el máximo campeón del ATP de Doha con tres títulos (2005, 2006 y 2011). En sus planes también están Wimbledon, su Grand Slam favorito, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reprogramados para julio de este año.

roger-federer.jpg Roger Federer ya tiene fecha de regreso al circuito.

"Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño para no estar completamente concentrado y donde el estrés también fuese un poco menor. No jugaré torneos porque sí. Si la familia o el cuerpo no funcionan, pararé", explicó Federer en diálogo con la radio suiza SRF Sport.

“Me prepararé para volver a jugar en polvo de ladrillo. Todo, por supuesto, sabiendo que lo importante es Halle, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open", agregó el número uno del mundo durante 310 semanas y ganador de 20 títulos de Grand Slam.