Yanina Latorre se expresó luego del escándalo por las fotos de Cris Morena: "Lo demás gilada".

Ahora, Yanina Latorre expresó su dolor por la muerte de Mila Yankelevich con un reflexivo tuit. "La muerte de un niño es difícil de asimilar, ahí te das cuenta que todo lo demás es gilada. Ojalá Dios le de fuerzas a la familia Yankelevich para sobrellevar tremendo dolor. El concepto de finitud cuando lo entendés así, es aterrador", publicó la panelista.

Yanina Latorre se cruzó con Nazarena Vélez: "¡No te lo voy a permitir!

Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Fernanda Iglesias le respondiera su descargo en Puro Show y se terminó cruzando con Nazarena Vélez.

En LAM, Yanina Latorre y Nazarena Vélez se cruzaron luego de que Nazarena defendiera y se pusiera en el lugar de Fernanda Iglesias lo que provocó la furia de Yanina.

"Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'", a lo que Yanina respondió: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora".

"Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", siguió Nazarena Vélez pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".

El descargo de Yanina Latorre contra Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias incluso mostró las llamadas que recibió por parte de Diego Latorre y Yanina Latorre no se lo dejó pasar. “Esto te grafica, Fernanda, o sea, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres hue...., seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás”.

“¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días para 150 mil seguidores pedorros amenazando a un tipo? Porque al que amenazaste fue a Diego Latorre. Seguramente al que le preocupa que la gente sabe con quién cog... o no cog... es a Diego. A mí me chupa tres ca a la vela", el dijo furiosa.

"A mí me funciona esta familia, ¿y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar o que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pel... fracasada que no llegaste a nada? Contamos que te peleaste en un camarín.... Lo que les hiciste al Chato y Lourdes. ¿Quién sos?", siguió Yanina Latorre en SQP.