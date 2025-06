yanina latorre hijas mauro icardi china suarez.jpg Yanina Latorre reveló qué dijo la hija de Wanda Nara tras su encuentro con la China Suárez: "Se gritaban".

"El le dijo que le importa más que la China Suárez no se tome un uber a una orden judicial. Ella le debe haber dicho ahí no vas porqué te van a hacer una cama, qué cama le van a hacer?", opinó la conductora indignada.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "Otra revinculación que te ..."

A través de sus stories de Instagram Wanda Nara expresó su indignación y fue letal con la China Suárez. "Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina", escribió.

Mientras tanto fueron Ángel de Brito y Yanina Latorre quiénes dieron detalles de lo sucedido. Según sus stories Mauro Icardi llevó a la China Suárez a su reencuentro provocando el llanto desconsolado de su hija menor.

wanda nara zorra china suarez.jpg

Debido a esto la China Suárez no pudo ingresar al piso de Wanda Nara en el chateau de la Avenida Libertador. La actriz se retiro y Mauro merendó con sus hijas y alguno de los hijos de Wanda.

Filtran la conversación íntima de Icardi y la China Suárez hablando de Wanda Nara en Ibiza

Tras su paso por Milán y Turquía, la China Suárez yMauro Icardi continuaron con su recorrido y desembarcaron en Ibiza donde se mostraron más apasionados que nunca.

Luego de asistir a una gala y pasear en yate, Mauro Icardi y la China Suárez salieron a cenar y el contenido de su conversación llegó a oídos de Luciana Elbusto, nueva angelita de LAM.

La panelista dio detalles de la charla de Icardi y la China Suárez en la que, como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue la gran protagonista.

"Hablaron de todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.