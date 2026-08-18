Yanina Latorre confirmó qué pasó entre Nicolás Occhiato y Cande Ruggeri en Disney: "Iba a su cuarto..."

Flor Vigna prendió fuego a Candela Ruggeri y Nicolás Occhiato.

En SQP, Yanina Latorre se metió de lleno en el escándalo y reveló que pasó entre Nicolás Occhiato y Candela Ruggeri en Disney, desmintiendo por completo los dichos de Flor Vigna.

La verdad del encuentro entre Nico Occhiato y Cande Ruggeri en Disney

Nicolás Occhiato no quiso hablar con las cámaras de SQP luego de las acusaciones de Flor Vigna y Yanina Latorre no se quedó callada.

"Occhiato se dio a la fuga, si no hubiese hecho nada paras das la nota y bancas a Cande Ruggeri. A mi me dicen que fue al revés", arrancó diciendo que el conductor fue quien quiso seducir a la influencer.

"Ellos se hicieron amigos, Cande Ruggeri, Nico y Manu Viale. Nico iba mucho al cuarto de Cande y Manu. Una vez ella se quedó dormida y el se tiró al lado a dormir pero no pasó nada, no se le insinuó", arrancó Yanina.

"Él llegó y se atajó por si Cande boqueaba", siguió sobre la confesión de Occhiato a Flor Vigna.