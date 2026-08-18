En las últimas horas sorprendieron las declaraciones que realizó Flor Vigna, actriz, bailarina y cantante argentina, al asegurar que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.
Yanina Latorre confirmó qué pasó entre Nicolás Occhiato y Cande Ruggeri en Disney: "Iba a su cuarto..."
Flor Vigna dijo que Cande Ruggeri quiso conquistar a Nicolás Occhiato y Yanina Latorre destapó toda la verdad
Según reveló Flor Vigna en el reality show del que está participando, Nicolás Occhiato le dijo que durante un viaje a Disney donde ambos trabajaban como animadores, Cande Ruggeri se metió en su cama. “Me dijo: ‘te voy a decir algo, pero no seas tan con bolú de decirle. Candela me tiró onda todo el viaje. En un momento se me metió en la cama y me dijo, ya fue’”, dijo Flor Vigna ante todas las cámaras.
“Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”, siguió Flor Vigna prendiendo fuego a la influencer que hoy está casada y es madre de una hija.
En SQP, Yanina Latorre se metió de lleno en el escándalo y reveló que pasó entre Nicolás Occhiato y Candela Ruggeri en Disney, desmintiendo por completo los dichos de Flor Vigna.
La verdad del encuentro entre Nico Occhiato y Cande Ruggeri en Disney
Nicolás Occhiato no quiso hablar con las cámaras de SQP luego de las acusaciones de Flor Vigna y Yanina Latorre no se quedó callada.
"Occhiato se dio a la fuga, si no hubiese hecho nada paras das la nota y bancas a Cande Ruggeri. A mi me dicen que fue al revés", arrancó diciendo que el conductor fue quien quiso seducir a la influencer.
"Ellos se hicieron amigos, Cande Ruggeri, Nico y Manu Viale. Nico iba mucho al cuarto de Cande y Manu. Una vez ella se quedó dormida y el se tiró al lado a dormir pero no pasó nada, no se le insinuó", arrancó Yanina.
"Él llegó y se atajó por si Cande boqueaba", siguió sobre la confesión de Occhiato a Flor Vigna.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Desmintió dichos de Flor Vigna sobre un intento de seducción de Cande Ruggeri a Nicolás Occhiato en Disney.
- Flor Vigna: Aseguró que Cande Ruggeri se metió en la cama de Nicolás Occhiato durante un viaje a Disney.
- Versión Latorre: Afirmó que fue Occhiato quien se interesó en Cande Ruggeri pero que solo hubo amistad entre ellos.