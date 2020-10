Ximena Capristo explotó ante la versión de que Silvina Luna es la "amante" de Gustavo Conti

https://static3.primiciasya.com/images/2020/10/12/Io3Blua2G-700x000.jpeg

La actriz hizo públicas una serie de capturas de conversaciones privadas del actor con otra mujer. “Años que me callo, me aburro", escribió La Negra muy enojada. “Te apapache, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dice a Conti y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

“O me lo tomo. Cuando me rajen”, respondió el actor. “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”, le contestó ella.

Entonces, comenzó la búsqueda de esa mujer con la que se escribió Conti. Los rumores señalaron con velocidad a Silvina Luna. La actriz desmintió todo inmediatamente y la siguió Capristo, que sabe quién es esa señorita.

“Por favor no digan estupideces, ¿¿¿cómo acusan a una persona porque sí??? @silvinalunaoficial es una amiga”, escribió “La negra” en sus stories desmintiendo también la versión que vinculaba a su amiga con el padre de su hijo.

"La que creó y divulgó esta fábula es un idiota sin cerebro. No hablen por hablar", dijo y agregó: "Cuando me sienta mejor.... saldré a aclarar todo".

"Publiqué esos mensajes por impulso, me arrepiento. Pero no soy mentirosa", confesó.