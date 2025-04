wanda nara angustia hijas.avif Wanda Nara contó cómo se enteró que los hijos de la China Suárez le dicen "papá" a Mauro Icardi.

"Eran sólo seis horas que tenía que él dedicarle a las nenas, tenían un montón de planes. Mis hijas que no pudieron cumplir, llegaron a una casa donde escucharon nenitos chiquitos llamarlo papá, a su propio papá, que tenían a su familia ahí adentro, que una nenita chiquita le decía ‘venite te muestro acá el living’ y mi hija exponerte a decir pero es mi casa", contó Wanda Nara sobre el relato que le dieron sus hijas al regresar de la casa de su papá.

Afirman que la China Suárez le confirmó su embarazo a las hijas de Wanda Nara de la forma más cruel

Mauro Icardi volvió a reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella en la casa de los sueños con la presencia de la China Suárez, incumpliendo lo decretado por el juez de menores.

Fue Yanina Latorre la primera en revelar el bombazo a través de sus redes sociales dando detalles de lo que sucedió entre la China Suárez y las hijas de Wanda Nara.

Además de pasar la tarde en la mansión junto a toda la familia de la China Suárez y hasta su peluquero y maquilladora, las hijas de Mauro y Wanda se habrían enterado del embarazo de la China.

Según Yanina Latorre, la China Suárez les dio un recorrido de la casa llevándolas hasta un cuarto al cual las pequeñas no pudieron ingresar. "Las nenas quisieron saber por qué estaba cerrada y entrar a esa habitación y ella las frenó. Les dijo "no, no, por ahora no se puede entrar ahí. No pueden abrir esa puerta porque es para una sorpresa que les vamos a dar con su papá". Eso les dijo, que les iban a dar una sorpresa con el padre. Bueno, ustedes se imaginan cuál es esa sorpresa que ellos tuvieron que adornar y pintar ese cuarto", contó Yanina Latorre.