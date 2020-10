¡Video delator! Camila Cavallo olvidó a Mariano Martínez con el modelo Mario Guerci y ya hay imágenes

View this post on Instagram

¿Nueva oportunidad para estos ex? // @maritoman @camilacavallo . Mario (38) y Camila (26) fueron novios antes de la llegada de Mariano Martinez. Tras meses de separación de Camila y, ya instalada con su hija Alma en un departamento del barrio porteño de Belgrano, parece que el rosarino tiene una nueva oportunidad. . Cuentan que él llega a verla con su moto y es super discreto, como es su perfil habitual. . ¡Hay videíto! Parece que ella lo subió en una cuenta personal. . ¿Que te parece esta pareja?