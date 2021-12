¡Una diosa! Desde París, Ámbar de Benedectis saludó a Mirtha Legrand y causó sensación

Mirtha Legrand.jpg

Si no bastaron las palabras de Juanita para emocionar a los televidentes, estos ya se conmovieron totalmente cuando Mirtha Legrand le dedicó el programa a sus hermanos Goldy y Josecito.

"Aquí estamos los tres, Josecito, Goldy y yo. Voy a dedicarles este programa a ellos, mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo", manifestó Mirtha, que también se refirió a lo duro que fue no poder despedirlos por la pandemia de Covid.

"No los pude despedir, así que eso fue todo muy doloroso, pero he tratado de reponerme. Pienso en ellos y me da como alegría", manifestó.

ÁMBAR DESDE PARÍS

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el homenaje de Ámbar de Benedectis a Mirtha Legrand. La joven emocionó a su bisabuela con el video que le grabó desde París, donde se encuentra estudiando.

"Hola, abuelita linda. Hola mamá. Qué bueno poder decirles que las amo con todo mi corazón y las extraño un montón. Las admiro, admiro sus trayectorias profesionales y de vida. Un beso enorme", dijo la joven sorprendiendo a la matriarca del clan.

"Qué lindo, me quiere mucho y yo a ella. Se la extraña mucho", comentó Mirtha, conmovida por la sorpresa.

"Cuando Susana Giménez fue a París, le escribí por WhatsApp para pasarle el número de Ámbar y se fueron juntas de shopping", concluyó Legrand.