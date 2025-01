¡Tremendo! Escandalosa pelea entre Ximena Capristo y Laura Fidalgo: gritos, insultos y más.

Una vez más, Ximena Capristo no se guardó nada y recordó sus época de vedette cuando trabajó con Laura Fidalgo en la misma obra de teatro.

Ximena Capristo que en la obra que protagonizaron en el 2001, Laura Fidalgo se negaba a compartir cuadro con los ex participantes de Gran Hermano. "Me hizo pasar un mal momento la primera vez que subí a un escenario me las hizo pasar, no quería estar con ningún Gran Hermano y no la conocía ni la madre", comenzó Ximena Capristo sin filtro.