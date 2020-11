¡Tremendo! Calu Rivero reveló que le dijo Juan Darthés antes de acusarlo de acoso

"Cuando esto empezó a ser una mierda para mí intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando", explicó.

Y detalló cómo fue la charla entre ambos: "Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole ‘esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies' y su respuesta fue 'está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa'".

Calu también contó cómo fue su ida y vuelta con la producción de la novela antes de renunciar. "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron 'está bien, te dejamos ir pero no podés decir nada sobre esto porque el espectáculo todavía está sucediendo'; y yo pensaba 'no quiero hablar más del programa, solo quiero irme', y me fui a Nueva York", recordó.