Tremenda respuesta de Moria Casán a Adabel Guerrero tras sus declaraciones: "Le hicieron lifting vaginal"

"¡No vuelvas a hablar de mi familia porque te arranco la lengua!", fue la frase que eligió Adabel para arremeter contra la jurado.

Adabel Guerrero estalló en vivo contra Moria Casán: "No le tengo miedo"

Lejos de quedarse callada y fiel a su estilo, Moria Casán habló en Los Ángeles de la Mañana usó su lengua karateca y le respondió sin filtro a la bailarina

“¿Vos podés creer que hay ‘gentuza’ que me quiere arrancar la lengua? Entonces es flash lésbico, chupando lengua. Porque de otra manera no me la puede arrancar. Me aconsejaron (hacer la denuncia al INADI) pero me da cosita porque la van a multar”, expresó Moria.

Ángel de Brito le informó que Adabel no quiso aceptar incorporarse nuevamente al certamen (en el ritmo en trío con Paula Trapani), y la diva retrucó: “Y era lógico. Si me quiere sacar la lengua, le voy a mandar una lengua de vaca en bandeja de plata”.

“A esta chica le hicieron lifting vaginal. Quién sabe le quedó un hilito colgando con una neuronita y está todo acá (se señala las partes íntimas) no resuelto. Tener una ‘pusy’ no resuelta, olvidalo. Y quiero decir que empiezo dieta mediática. No veo ninguna nota”, cerró la One, sin filtro.