Tras viajar con la China Suárez, el desgarrador posteo de Mauro sobre sus hijas: "Pronto podrán..."

Mauro Icardi habló de sus hijas tras viajar a Miami con la China Suárez y sus hijos.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes. Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, escribió filosísimo.

Mauro Icardi le dedicó una nueva foto en la cama a la China Suárez

Desde el primer momento de su estadía, Mauro Icardi y la China Suárez enloquecieron a sus seguidores con postales de lo más atrevidas y el final de su viaje no fue la excepción.

Fue la China Suárez la primera en hacerlo publicando una imagen junto a Mauro Icardi en la cama. "Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como una reina amarme y cuidarme", escribió la top.

Como no podía ser de otra manera, Mauro Icardi reposteó la postal agregando el tema "La reina" de Maluma como fondo y dejando que sus followers lean la letra. "Mami eres la reina, mirate bien, que haste el espejo se sorprende cuando te ve", le dedicó.

Polémica con la China Suárez en un shopping de Miami

Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.