¡Sacado! El novio de Wanda Nara se peleó con un periodista: "Te voy a..."

migueles cruce periodista El feroz cruce del novio de Wanda Nara con un periodista.

"Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, agregó el periodista quien aseguró que se sintió intimidado por la actitud del socio de Piccirillo.

Wanda Nara confirmó su amor por Migueles

Luego de que Claudia Ciardone revelara que el empresario le mandó mensajes y en medio de fuertes rumores sobre las intenciones de Migueles con varias famosas, Wanda Nara se mostró junto a su novio en el último día del año.

Desde Punta del Este Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre.

wanda migueles casa Wanda Nara enamorada de Migueles.

"Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.