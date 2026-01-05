A pesar de las escandalosas versiones sobre Martín Migueles y Claudia Ciardone, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores saliendo de compras con el empresario por Punta del Este.
¡Sacado! El novio de Wanda Nara se peleó con un periodista: "Te voy a..."
Martín Migueles, novio de Wanda Nara, se cruzó con un periodista en Punta del Este y explotó todo. Los detalles del encuentro
Wanda Nara, Martín Migueles y los hijos de la conductora fueron a un shopping y a la salida se encontraron con Gustavo Descalzi, periodista de Infama que terminó a los gritos con el polémico empresario.
Según explicó, Wanda Nara le pidió que no grabara a sus hijas por lo que decidió entrevistar a Migueles que respondió de lo más indignado y con amenazas. “Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien", relató Descalzi.
"Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, agregó el periodista quien aseguró que se sintió intimidado por la actitud del socio de Piccirillo.
Wanda Nara confirmó su amor por Migueles
Luego de que Claudia Ciardone revelara que el empresario le mandó mensajes y en medio de fuertes rumores sobre las intenciones de Migueles con varias famosas, Wanda Nara se mostró junto a su novio en el último día del año.
Desde Punta del Este Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre.
"Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.