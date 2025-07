Sabrina Rojas prendió fuego a Mauro Icardi: "Me miraba"

mauro icardi china suarez sabrina rojas tequila Rojas prendió fuego a Mauro Icardi: "Me miraba".

Mauro Icardi salió con la China Suárez y sus amigas al conocido boliche y trascendió que gastó más de 4500 dólares en tragos y bebidas durante su último sábado en Buenos Aires.

La furia de Sabrina Rojas con Luciano Castro tras el cumpleaños de su hija: lo destrozó

Sabrina Rojas revolucionó las redes con una serie de posteos que estarían dedicados a su ex y padre de sus hijos Luciano Castro.

Durante el fin de semana, Sabrina Rojas celebró el cumpleaños de su hija Esmeralda con una súper matiné para todos sus amigos y , Luciano Castro no estuvo presente.

En medio de sus stories mostrando todos los detalles de la fiesta, Sabrina Rojas no se calló nada y lanzó filosas indirectas contra Luciano Castro.

"Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar y jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido sólo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre!", escribió furiosa.

Sabrina Rojas colapsó en vivo hablando de su separación y tuvo que irse del programa

Sabrina Rojas se separó de su novio Gabriel Liñares, más conocido como “Lechuga". Según revelaron en LAM, Sabrina y el empresario, ex de Flor Parise le pusieron fin a su relación luego de disfrutar de unas vacaciones juntos en el Caribe.

Tras el descargo de Sabrina Rojas en Intrusos, la top volvió a hablar de su presente personal en Pasó en América, "soy mucha mujer para los hombres", dijo divertida.

A pesar de esto, en un momento Sabrina Rojas paró y le pidió a Tartu retirarse por qué no sé sentía bien. Al principio bromearon sobre lo sucedido pero luego el conductor confirmó que se trató de una baja de presión.

Ya recuperada, Sabrina Rojas regresó al estudio y redobló la apuesta con un picante chiste para Lechuga. "No, Lechuga, quédate tranquila que no estoy esperando un bebé", dijo.