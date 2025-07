wanda ayrton costa ex.jpg Wanda Nara confirmó su romance con Ayrton Costa: "Me dio...".

Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre contó que Wanda Nara confesó que no busca nada serio en este momento y, que aún no habrían tenido intimidad con el jugador de Boca Juniors.

El romance entre Wanda Nara y Ayrton Costa

En LAM revelaron detalles sobre el inicio de la relación entre Wanda y Arton. “Esta persona conoce a una persona que yo conozco, que me dice: estos dos están saliendo. Yo le pedí pruebas, y Wanda viene subiendo fotos con un auto particular, un Mustang ploteado, y resulta que el futbolista subió a su cuenta privada una foto donde se ve la patente”, arrancó Fefe Bongiorno.

ayrton costa wanda nara.jpg

“Pudimos corroborar que la patente es la misma, y tienen el mismo anillo. No puedo asegurar qué tipo de relación tienen, pero si le presta el auto, dudo que sea amistosa”, dijo. Además, Pepe Ochoa revelo que el jugador ya la habría presentado con sus amigos.

Tras la revelación en LAM, Wanda Nara siguió encendiendo los rumores con una postal que habría estado dedicada a Ayrton Costa. Si bien la borró a los pocos segundos de publicarla en sus stories, Wanda Nara subió una foto en un jacuzzi posando en una microbikini de espaldas y acompañandola con emojis de corazón azul y amarillo, un guiño hacia Boca Juniors, club del jugador.