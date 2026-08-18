Qué rol tuvo la China Suárez en el mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña: ¿lo incentivó?

"Él se cortó solo... ese posteo no estaba autorizado por la China Suárez", aseguró Daniel Ambrosino. El panelista explicó que la acusación de Icardi se dio en el medio de las negociaciones entre los abogados de la China y Benjamín para organizar las visitas de sus hijos para lo que queda del año. "Benjamín está muy triste", remató el panelista.

Qué dijo Mauro Icardi de Benjamín Vicuña

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi hundió a Benjamín Vicuña como nunca antes.

"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", apuntó.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos". "Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!", sentenció.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. ¡¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!".

"Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro", dijo el ex de Wanda Nara.

Mauro Icardi atacó a Benjamín Vicuña.

A su vez, expresó: "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

"Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!", cerró.