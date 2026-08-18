Siguen saliendo a la luz detalles explosivos de la interna que se desató luego del feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.
Qué rol tuvo la China Suárez en el mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña: ¿lo incentivó?
Salió a la luz cómo fue el detrás del explosivo posteo de Mauro Icardi hundiendo a Benjamín Vicuña por los hijos de la China Suárez
Además de publicar un descargo en contra de Benjamín Vicuña, Mauro Icardi publicó una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China Suárez donde acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.
En Intrusos, hablaron de las consecuencias que tuvo el mensaje de Icardi en el complicado vínculo que existe entre la China Suárez y Benjamín Vicuña y dieron detalles del rol que tuvo la actriz en la reacción del jugador.
"Él se cortó solo... ese posteo no estaba autorizado por la China Suárez", aseguró Daniel Ambrosino. El panelista explicó que la acusación de Icardi se dio en el medio de las negociaciones entre los abogados de la China y Benjamín para organizar las visitas de sus hijos para lo que queda del año. "Benjamín está muy triste", remató el panelista.
Qué dijo Mauro Icardi de Benjamín Vicuña
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi hundió a Benjamín Vicuña como nunca antes.
"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", apuntó.
"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos". "Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!", sentenció.
"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. ¡¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!".
"Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro", dijo el ex de Wanda Nara.
A su vez, expresó: "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".
"Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!", cerró.
En pocas palabras
- Posteo de Icardi: Mauro Icardi lanzó un explosivo mensaje contra Benjamín Vicuña, cuestionando su relación con los hijos que tiene con la China Suárez.
- Rol de la China Suárez: Se especula sobre la posible participación de la actriz en el posteo, aunque un panelista de Intrusos aseguró que Icardi actuó por su cuenta.
- Contexto de la disputa: El conflicto surge en medio de negociaciones entre los abogados de la China Suárez y Benjamín Vicuña sobre el régimen de visitas de los hijos.