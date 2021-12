¡Qué paso! Pampita hizo llorar a Silvina Escudero

“Acabo de terminar el primer capítulo de Pampita y no paro de llorar. Me parece espectacular. ¡Mírenlo! Admiro a esta mujer, siempre, pero ahora viendo no paro de llorar, es lo más y me encanta esa gente que siempre va para adelante”, comenzó explicando Silvina en sus historias.

"En la vida hay un montón de momentos de dolor, pero yo me siento reflejada en que siempre hay que ir para adelante y tras los sueños. Nunca bajar los brazos”, siguió expresando su admiración por Pampita.

EL LLANTO DE PAMPITA

Días antes, fue Pampita quien rompió en llanto durante en el último programa de La Academia y sorprendió a Marcelo Tinelli y a sus compañeros de jurado Ángel de Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín con una conmovedora despedida.

“Yo amo este programa, ya saben que vengo todos los días feliz a trabajar acá. Cuántas cosas me pasaron desde que vine a ese reemplazo de Moria Casán hasta acá. Cómo me cambió la vida, dio un vuelco”, comenzó diciendo.

pampita llorando.webp

“Me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de mi vida. Cómo entré con el corazón destrozado y cómo me voy hoy, con este corazón tan sano, tan lleno de amor y con todas las cosas que la vida y Dios me mandaron”, agregó.

"Todo eso lo transité acá y esta es mi casa. Así que fue un placer venir todos los días a mi casa, compartir con ustedes, criar a mi hija estos meses en el camarín, reírme a carcajadas, llorar con el alma por cosas bellísimas que me atravesaban y que estaban tan cerquita en la pista”, siguió.

“Lo digo siempre, este es uno de los programas más maravillosos que hay en la Argentina, que le dio lugar a tanto talento. Y es un programa que nos acompañó a los argentinos y llenó de alegría nuestras casas durante muchos años. Crecimos con ShowMatch en casa y con Marcelo Tinelli en la tele. Para mí, es un gran honor el día de mañana decir ‘yo trabaje en ShowMatch’. Así que gracias de todo corazón. Siempre en mi alma este hermoso recuerdo”, cerró la modelo, a flor de piel.