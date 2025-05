Publican los videos de las hijas de Wanda Nara jugando con la China Suárez y sus hijos

"Así disfrutaron las hijas de @mauroicardi con Magnolia la hija de la China este pasado fin de semana en el festejo por el reencuentro estaban los hijos de la China y amigos", escribió la periodista agregando el hashtag chicas felices a las imágenes.

HIJAS MAURO ICARDI INFLABLE.jpg Viralizan los videos de las hijas de Wanda Nara jugando con la China Suárez y sus hijos.

La decisión de la China Suárez que alejaría a Mauro Icardi de sus hijas

Fue Yanina Latorre la primera en revelar el bombazo e incluso dio detalles del accionar de la China Suárez que podría afectar la relación de Mauro Icardi con sus hijas e incluso con sus abogadas. "La China hace todo esto porque quiere que Mauriño cambie de abogados. Odia a las abogadas, especialmente a Elbita. Le dice a él, yo me quedo, total pagás una multa y no pasa nada", arrancó.

"Lo que no entiende, y tampoco le importa, es que ahora está en juego la revinculación de Mau con las hijas. Si lo querés bien, lo aconsejás bien. La nipona sólo quiere irse a Estambul y ser botinera en la tribuna. No lo deja ni a sol ni a sombra. Lo acompaña hasta a las reuniones con las abogadas, y se las quiere sacar de encima porque no las maneja", siguió sobre el objetivo de la China Suárez.

china suarez plan abogadas.webp

"Ayer también estaban la madre de la nipona, la maquilladora, el peluquero y la mar en coche. Todo muy infantil, y la nipona es madre…no le da para correrse de la revinculación? Cuanta maldad. No quisiera estar en la piel de las abogadas…todo lo que laboraron, todo lo que estaban consiguiendo…¡Qué desastre!", finalizó.