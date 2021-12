¡Preocupación por Mirtha Legrand! Claudio Cosano positivo de covid tras vestir a la diva

Si bien Cosano y los invitados fueron testeados antes de ingresar al estudio, Mirtha Legrand tuvo contacto estrecho con el modisto.

Además, hay preocupación en el equipo de la Jaula de la Moda que también estuvieron con Claudio Cosano en los últimos días.

REGRESO Y SORPRESA

Mirtha Legrand volvió a su programa y fue sorprendida por Ámbar de Benedectis, la hija mayor de Juana Viale y Juan de Benedectis. La vuelta tuvo de todo, invitados de lujo, muchas emociones y hasta un exabrupto de la conductora, que llegó a los comensales a hablar rápidamente de otro tema.

En su vuelta a la pantalla, Mirtha Legrand recibió a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y al conductor de Los Mammones, Jey Mammon. Su nieta, Juana Viale fue la encargada de abrir “La noche de Mirtha”, el ciclo que conduce su abuela hace 53 temporadas.

Mirtha Legrand.jpg

Si no bastaron las palabras de Juanita para emocionar a los televidentes, estos ya se conmovieron totalmente cuando Mirtha Legrand le dedicó el programa a sus hermanos Goldy y Josecito.

"Aquí estamos los tres, Josecito, Goldy y yo. Voy a dedicarles este programa a ellos, mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo", manifestó Mirtha, que también se refirió a lo duro que fue no poder despedirlos por la pandemia de Covid.

"No los pude despedir, así que eso fue todo muy doloroso, pero he tratado de reponerme. Pienso en ellos y me da como alegría", manifestó.

ÁMBAR DESDE PARÍS

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el homenaje de Ámbar de Benedectis a Mirtha Legrand. La joven emocionó a su bisabuela con el video que le grabó desde París, donde se encuentra estudiando.

ambar 2.jpg

"Hola, abuelita linda. Hola mamá. Qué bueno poder decirles que las amo con todo mi corazón y las extraño un montón. Las admiro, admiro sus trayectorias profesionales y de vida. Un beso enorme", dijo la joven sorprendiendo a la matriarca del clan.

"Qué lindo, me quiere mucho y yo a ella. Se la extraña mucho", comentó Mirtha, conmovida por la sorpresa.

"Cuando Susana Giménez fue a París, le escribí por WhatsApp para pasarle el número de Ámbar y se fueron juntas de shopping", concluyó Legrand.