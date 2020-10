Nati Jota y un peligroso método tras "flashear Covid"

"Flasheás Covis y tipo", posteó en Twitter junto a una selfie en la que se la ve con una botella de lavandina en su nariz.

"Es peligroso", "Te vas a marear", "Probá con algo menos tóxico", le aconsejaron algunos de sus seguidores al ver el polémico mensaje que brinda con la imagen.

https://twitter.com/natijota/status/1321117237881745409 Flasheas covid y tipo pic.twitter.com/m2mEuzNqeS — NATI JOTA ♀️ (@natijota) October 27, 2020

Ese mismo método es el que contó que había usado para darse cuenta de que tenía coronavirus. “Ayer empecé a sentir que me costaba oler. Y, hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm....Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”, reveló cuando se contagió.

En ese momento también fue criticada por el peligroso método usado pero redobló la apuesta.