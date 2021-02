Nati Jota se dio vuelta, corrió en tanga y reventó todo: "Que pan dulce que tenés"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKpXaYmgcWj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

"Como la playa a las 8 de la noche cuando no hay viento, algo así debe ser el paraíso no?", escribió junto a la imagen. Sin embargo no fue el paisaje lo que se robó la atención sino su cola.

Los followers no pararon de elogiarla y de dejar picantes comentarios como "Que colacha", "más de uno le hizo zoom", "que pan dulce", entre otros.

Días antes, Nati publicó una foto arriba de un cuatriciclo, una de las actividades favoritas de los jóvenes en las playas y los fans volvieron a explotar.

View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

"Es solo la pose, lejos estoy de manejar un cuatri y cuando me llevaron no paré de decir “ay” y “despacito”. Pd 1) no sean mal pensados. pd 2) obvio anduve con casco y me lo saqué pa la foto. Pd 3) qué difícil no gustar del q te lleva en cuatri, mucho Tres metros sobre el cielo, no?", escribió divertida junto a esa imagen.

En horas, la foto cosechó miles de likes y picantes comentarios como "Unas ganas de ser el asiento", "Una máquina arriba de otra máquina", entre otros.