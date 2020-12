Primero fue Martín Cirio. Luego algunos integrantes del plantel de Los Pumas. Nati Jota y por la noche de ayer, Migue Granados. "Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo", aclaró Migue Granados hoy en su cuenta de Twitter.