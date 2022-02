María Rosa Fugazot defendió de manera contundente a Juan Darthés

Thelma Fardin Juan Darthes.jpg

Con la causa en foja cero, comentó: "Cuando defendí a Juan, lo hice porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca le vi una actitud desagradable".

Y agregó: "De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar y tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra".

María Rosa Fugazot dijo que Juan Darthés "está destruido"

Al ser consultada sobre cómo está el actor, María Rosa expresó: "Me da dolor... Me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está".

En su momento, a poco de la denuncia, la actriz, en diálogo con Marcela Tinayre para Las Rubias, había apoyado al actor. "Para mí, es un señor. Lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie".

En la misma entrevista, Fugazot había apuntado contra Fardin y recibió el repudio de sus colegas por sus dichos. "¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento... No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona".