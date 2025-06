Maria Eugenia Ritó sin filtro sobre la fortuna de Jesica Cirio: "Estuvimos en ...".

Fiel a su estilo picante, María Eugenia Ritó se mostró muy dolida por la respuesta de Jesica Cirio cuando le pidió contención y disparó contra la rubia en una nota para Puro Show.

"Le pedí una mano y la verdad es que, directamente, no me atendió más el teléfono. Y cuando yo la conocí le di una mano con muuuuchas cosas. Con lo que hizo conmigo puedo decir que no se portó bien. Todas estuvimos en el barro y todas hicimos lo mismo”, dijo Ritó indignada.