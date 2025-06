Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo en sus stories de Instagram. Según la conductora el juez Hagopian rechazaría habría determinado que Mauro Icardi celebré el Día del Padre en el chateau de Wanda Nara donde merendó la semana pasada. "Hagopian ordenó que Mauro pase el Día del Padre en el bar del chateau donde vive Wanda... se me ríe el c....", arrancó Yanina. "Encima en el escrito Hagopian aclara que la China Suárez no podrá estar presente. Me dicen que Maurinio está endemoniado", agregó Yanina.

reclamo hijas mauro icardi.jpg Mauro Icardi no quiere pasar el Día del Padre sin la China Suárez: "No soy un delincuente".

Ahora, en Intrusos, Paula Varela dio detalles de la decisión del futbolista. “Lo que nos llegó es que Mauro no iría el domingo en estas condiciones: en el Chateau y sin la China Suárez"