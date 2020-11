Las angelitas cuestionaron la versión de Lola Latorre y Yanina explotó: "Son todos buchones"

Fiel a su estilo, Yanina se mostró muy contundente al defender a su hija y explotó contra el resto de las panelistas. "No mató a nadie ni es pedófila. No va a mostrar ningún mensaje por orden mía... No tiene que mostrar nada. Quien quiera creerle, que le crea", así cruzó Yanina a Karina Iavícoli que le preguntó si Lola había estado bailando en la fiesta y no solo buscando a una amiga como la joven había explicado.

"Acá son todos buchones y vigilantes... Dejemos de exagerar, no hizo nada tan tremendo... Todos tuvimos 18 años, nos rateamos, fumamos un porro o les dijimos a nuestras madres que íbamos a lo de una amiga pero en realidad nos íbamos a dormir a lo de un tipo", sentenció Yanina furiosa.