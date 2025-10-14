La Voz Argentina: el lapidario comentario de Nicolás Occhiato por el papelón del final

Nicolás Occhiato, conductor del programa, se refirió a las críticas en Luzu TV y explicó por qué Telefe tomó la decisión de cerrar el certamen de esta manera.

“Nunca es así la final de La Voz, pero ¿qué pasó?. El canal tenía la necesidad de que el programa dure un mes más, entonces las agendas de todos los jurados no estaban para que ayer pudiéramos estar en vivo. No había nadie. De hecho, nosotros mismos… yo estaba con la fecha en Tucumán”, precisó.

En esa misma línea, agregó: “La final tendría que haber sido hace un mes, entonces sucedió eso. Lo cuento así para que se entienda el porqué de tan poca emoción para un laburo que se hizo muy groso. Para que ese programa salga al aire hay una producción de la c*ncha de la lora”.

Finalmente, Occhiato defendió el trabajo del equipo y destacó el éxito del ciclo: “Fue un programón y un éxito de punta a punta. Cuando dicen ‘qué poca emoción que hubo’… y sí, pasa que se grabó cuatro veces la final”.

La Voz Argentina: en Mendoza canal 9 Televida también hizo un papelón

El papelón en el final de La Voz Argentina 2025, no fue exclusividad de su canal de origen, Telefe. En Mendoza, el canal encargado de retransmitir el popular concurso fue Canal 9 Televida.

lavoz2 Los jueces de La Voz. Miranda, Nicolás Occhiato, Lali , Soledad y Luck Ra, fueron los jueces de La Voz Argentina.

El canal de calle Garibaldi también dejó mucho que desear y defraudó a miles de seguidores del concurso, porque ni siquiera pasaron el desarrollo de la esperada final.

Luego de estrenar otro tanque de Telefe, Masterchef Celebritys, el canal mendocino directamente obvió el desenlace del esperado final. No lo pasó.

Cerca las 0.30 del ya martes 14 de octubre, solo transmitieron cuando Nicolás Occhiato anunció a Nicolás Behringer como el ganador de La Voz Argentina. Nunca pasaron el desarrollo de la gran final, mucho menos el público pudo saber en qué posiciones quedaron los restantes tres participantes.

Este tremendo enojo se vio reflejado en las redes sociales, allí los mendocinos, que habían sido fieles a La Voz Argentina, expresaron su bronca y desilusión.

Un papelón.

Fuente: pronto.com.ar