La tremenda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por Hakimi

"Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres", dijo justificando sus risas. Luego, le consultaron quién la invitó a la final de la Champions League y ella respondió: "Tengo una muy buena relación con la gente del PSG", sin dar más detalles."Estoy disfrutando la soltería", cerró.

En transparencias y microbikini nude, furor por fotos de Wanda Nara en las playas de Ibiza

En un jet privado, Wanda Nara siguió con su recorrido por Europa y desembarcó en las palyas de Ibiza en medio de los rumores que la vinculan con el jugador del Paris Saint Germain, Axhraf Hakimi.

Tras revolucionar los portales con sus stories desde la cancha y el hotel donde se hospedaron los jugadores del PSG, Wanda Nara se mostró más sexy que nunca desde Ibiza.

Desde el primer momento de su llegada, Wanda Nara no ha parado de subir stories mostrando sus paseos, salidas y, por supuesto looks.

wanda nara bikini playa ibiza.jpg

Ahora, Wanda Nara arrasó con el glamoroso atuendo que eligió para su día de playa. La rubia lució un vestido de transparencias de encaje y luego posó en una microbikini nude ultra sexy.

Filtran la conversación íntima de Icardi y la China Suárez hablando de Wanda Nara en Ibiza

Tras su paso por Milán y Turquía, la China Suárez yMauro Icardi continuaron con su recorrido y desembarcaron en Ibiza donde se mostraron más apasionados que nunca.

Luego de asistir a una gala y pasear en yate, Mauro Icardi y la China Suárez salieron a cenar y el contenido de su conversación llegó a oídos de Luciana Elbusto, nueva angelita de LAM.

La panelista dio detalles de la charla de Icardi y la China Suárez en la que, como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue la gran protagonista.

china mauro gala ibiza.jpg

"Hablaron de todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.