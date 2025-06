Mauro Icardi pudo buscar a sus hijas, llevó a la China Suárez y se pudrió todo: llantos y enojos.

Tras buscar a la peueña, Mauro Icardi y la China Suárez se dirigieron a tomar el té al chateau de Wanda Nara para estar con el esto de la familia y la China tuvo que retirarse por la angustia de las hijas del futbolista.

La denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló el drama que están viviendo Francesca e Isabela en medio de la batalla judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según la conductora todo comenzó el martes por la mañana cuando el colegio les mandó un mail a Wanda e Icardi pidiendo que llenen un formulario para que notifiquen a la máxima brevedad posible quién ocupa el rol de guarda de los menores luego de que trataron de comunicarse con su abuela Nora Colosimo (sin recibir respuesta) y una empleada que ya no trabajaría para la familia.

Tras este mail, Mauro Icardi inició una denuncia de desamparo de las niñas y explicó: "En la denuncia dice 'da cuenta del absoluto desamparo en el cual se encuentran las menores, todo ello de manera inaudita, injustificada y reprochable a los funcionarios judiciales que tienen la obligación de velar por la protección y sanidad mental y espiritual de las niñas, quienes a todas luces, por temor al escarnio público que pueda ejercer la mediática señora Wanda Nara, se posicionan en un escenario de limitación que solo perjudica la salubridad de dos niñas de 8 y 10 años'".

Filtran la conversación íntima de Icardi y la China Suárez hablando de Wanda Nara en Ibiza

Tras su paso por Milán y Turquía, la China Suárez yMauro Icardi continuaron con su recorrido y desembarcaron en Ibiza donde se mostraron más apasionados que nunca.

Luego de asistir a una gala y pasear en yate, Mauro Icardi y la China Suárez salieron a cenar y el contenido de su conversación llegó a oídos de Luciana Elbusto, nueva angelita de LAM.

La panelista dio detalles de la charla de Icardi y la China Suárez en la que, como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue la gran protagonista.

"Hablaron de todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.