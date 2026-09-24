La tajante respuesta de La Joaqui luego de que Luck Ra le dijera traidor a Tiago PZK

La filosa indirecta de La Joaqui tras lo dichos de Luck Ra.

Ahora, La Joaqui redobló la apuesta estrenando su nueva tema "Wanda Nara" y acompañó el lanzamiento con fotos de su video eligiendo una con una tajante frase de fondo: "Contala como quieras yo ya se como es".

La escandalosa ruptura de La Joaqui y Luck Ra en Madrid

Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.

Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.

Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.