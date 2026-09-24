La tajante respuesta de La Joaqui luego de que Luck Ra le dijera traidor a Tiago PZK

Luck Ra habló del polémico fin de su relación, defendió a Tuli Acosta, hundió a Tiago PZK y la respuesta de La Joaqui no se hizo esperar
En Salvese Quien Pueda, Luck Ra dijo que jamás hubo planes de casamiento con La Joaqui y desmintió los rumores sobre sus supuestas noches alocadas en Ibiza a bordo de un yate junto a prostitutas.
Además trató a Tiago PZK de traidor por haber comenzado un romance con su ex."El venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos, fuimos muy amigos" siguió y cuando Yanina le preguntó si lo consideraba un "traidor" el cuartetero fue contundente. "Sí es un traidor, me duele... espero que sean felices", dijo.
Ahora, La Joaqui redobló la apuesta estrenando su nueva tema "Wanda Nara" y acompañó el lanzamiento con fotos de su video eligiendo una con una tajante frase de fondo: "Contala como quieras yo ya se como es".
La escandalosa ruptura de La Joaqui y Luck Ra en Madrid
Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.
Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.
Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.
En pocas palabras
- La Joaqui y Luck Ra: La cantante estrenó un tema y lanzó una indirecta tras los dichos de su expareja.
- Declaraciones de Luck Ra: Desmintió rumores sobre La Joaqui y tildó a Tiago PZK de traidor.
- Ruputura en Madrid: Se detalló el caótico estado del departamento donde Luck Ra recibió a La Joaqui.