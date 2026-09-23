El tajante descargo de Karina Iavícoli tras el insulto de Wanda Nara: "Se le ven los hilos"

Karina Iavícoli le respondió a Wanda Nara.

Además, Iavícoli apuntó contra Wanda Nara por su reacción tras lo sucedido. "Ella después me uso en sus redes, lo amortiza y lo pasa siempre a su favor.Si hubiera sido yo la que le dijo "pelotu..." lo que hubiera sido", aseguró.

Wanda Nara reveló quién es "M" el hombre que le regaló las flores amarillas

A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM en medio del gran reveulo que causó uno de sus últimos posteos.

Durante el día de la primavera, Wanda Nara fue noticia de todos los portales al publicar las fotos desde las grabaciones de Masterchef mostrando un ramo de flores amarillas que recibió de parte de un misterioso "M". "Gracias M te amamos", escribió sin dar más pistas.

Como siempre, las especulaciones sobre la identidad de "M" no tardaron en llegar, generando sospechas sobre la psibilidad de que Mauro Icardi fuera el hombre detrás del regalo.

Se supo quién le mandó flores amarillas a Wanda Nara.

Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.