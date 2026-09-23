Karina Iavícoli rompió el silencio luego de su cruce con Wanda Nara quien le dijo "pelotuda" luego de sus insistentes preguntas sobra la nueva denuncia contra Martín Migueles.
El tajante descargo de Karina Iavícoli tras el insulto de Wanda Nara: "Se le ven los hilos"
Karina Iavícoli regresó a LAM y habló sin filtros de su cruce con Wanda Nara. Todos los detalles
"Me sorprendió el apoyo que recibí, fue solo una pregunta. No me quedé mal tras el insulto de Wanda. Ella no me quiere no sé porque yo no tengo ningún problema con Wanda y Nora Colosimo", arrancó la panelista en LAM.
"No era más fácil de decir es una noticia reciente cuando sepa te cuento. No me ofendió nada de lo que dijo... la conozco tanto que uno le ve los hilos", siguió picante.
Además, Iavícoli apuntó contra Wanda Nara por su reacción tras lo sucedido. "Ella después me uso en sus redes, lo amortiza y lo pasa siempre a su favor.Si hubiera sido yo la que le dijo "pelotu..." lo que hubiera sido", aseguró.
Wanda Nara reveló quién es "M" el hombre que le regaló las flores amarillas
A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM en medio del gran reveulo que causó uno de sus últimos posteos.
Durante el día de la primavera, Wanda Nara fue noticia de todos los portales al publicar las fotos desde las grabaciones de Masterchef mostrando un ramo de flores amarillas que recibió de parte de un misterioso "M". "Gracias M te amamos", escribió sin dar más pistas.
Como siempre, las especulaciones sobre la identidad de "M" no tardaron en llegar, generando sospechas sobre la psibilidad de que Mauro Icardi fuera el hombre detrás del regalo.
Al ser consultada por las flores, Wanda Nara admitió que el jugador solía enviarle flores todos los días de la primavera aunque no está oportunidad. "Fue Martín", dijo haciendo alusión a Martín Migueles, cuando le preguntaron quién había enviado el presente.
En pocas palabras
- Karina Iavícoli: Se refirió a su cruce con Wanda Nara tras ser insultada por la mediática.
- Declaraciones: Iavícoli afirmó que no se sintió ofendida y que Wanda Nara uso lo sucedido para su favor.