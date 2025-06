china suarez hijos yate.jpg La reacción de la China Suárez tras las críticas por su video íntimo con Icardi frente a sus hijos.

Ahora, la China Suárez respondió a los haters publicando nuevos videos y fotos de su tarde en yate donde se muestra feliz con sus dos hijas y también grabó al pequeño Amancio sonriendo, para demostrar el buen momento que vivieron.

china suarez amancio yate.jpg

Filtran la conversación íntima de Icardi y la China Suárez hablando de Wanda Nara en Ibiza

Mauro Icardi y la China Suárez salieron a cenar y el contenido de su conversación llegó a oídos de Luciana Elbusto, nueva angelita de LAM.

La panelista dio detalles de la charla de Icardi y la China Suárez en la que, como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue la gran protagonista.

"Hablaron de todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.

china suarez mauro ciardi boliche ibiza.jpg

El momento de tensión que vivió la China Suárez con sus hijos en la cancha del Galatasaray

La China Suárez llevó a sus hijos a la cancha acompañando a Mauro Icardi en su recorrida triunfal por el campo junto a otros jugadores y paparazzis.

En un momento, un guardaespaldas no dejó avanzar a la China Suárez y sus pequeños, separandola del futbolsita entre la muchedumbre.

china suarez cancha rufina.jpg

Mientras las cámaras mostraban lo que estaba sucediendo, la China Suárez tuvo que pedirle ayuda a Mauro Icardi para poder pasar con Rufina, Magnolia y Amancio. "Baby, ¿los sacas?, porque no me deja pasar", le dice la actriz ante la actitud del custodio.