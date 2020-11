La mendocina Elina Fernández Fantacci, esposa de Eduardo Costantini, habló de sus ganas de ser madre

"¿Te gustaría ser madre?", preguntó Celeste en la entrevista, y Elina no evitó la consulta: "No sabemos, no voy a decir que no lo hablamos porque sería mentira. A esta altura de la pareja no puedo decir que no se tocó el tema. Se tocó mil veces. Pero no lo sabemos, no es nuestra prioridad ahora, y siempre decimos que si pasa, si Dios quiere eso, que lo decida él. Nos entregamos a él, si tiene que pasar que pase, que lo decida él".

Y agregó: "Tener un hijo debe ser lo más lindo del mundo. Si yo me muero con mi perro, imaginate con un hijo. No sabemos cuándo eso va a pasar, si pasa sería divino y si no pasa bueno. Él es muy buen padre, así que tendría a alguien que también me ayude a cambiar pañales y criarlo".

Insistente, Muriega agregó: "¡Eso significa que están en la búsqueda!". Y la esposa de Costantini amplió al respecto: "No hemos dicho que queremos ser padres en dos meses. Nos entregamos a Dios".

En ese momento, Tucho remarcó: "¡Están practicando y no se están cuidando!". "Claro, estamos tranquilos", finalizó Fernández.