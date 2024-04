La mendocina Bárbara Muriel habló sobre su largo romance con Jorge Rojas

Uno de sus picos de famas ocurrió en 2018, cuando ella misma publicó en Instagram fotos suyas en una piscina junto al futbolista islandés Rúrik Gíslason.

De visita por Mendoza la modelo habló este domingo con Diario UNO.

BARBIE MURIEL JORGE ROJAS.avif Barbie Muriel publicó en sus redes una imagen junto a Jorge Rojas hablando sobre la muerte de su bebé.

"Yo fui quien abrió la Caja de Pandora después de años de mantenerme en silencio y de difíciles momentos de depresión. Necesitaba sanar y hacerlo por mí y por mi hijo para darle el reconocimiento que se merece y cerrar un clico de mi vida", dijo conmovida sobre la desgarradora muerte de su bebe.

"Todos nuestros seres queridos, amigos y compañeros sabían de nuestra relación. No era ningún secreto, incluso su mujer estaba al tanto", continuó Muriel aunque sostiene que no quiere ponerle títulos o etiquetas a su vínculo con el cantante. "Es algo sagrado".

Barbie aseguró que por más de dos décadas hubo encuentros, salidas y viajes por el mundo de las que hay fotos personales y videos, varias de las cuales se han podido ver en sus redes sociales.

barbie muriel jorge rojas fotos intimas.webp Barbie ha publicado fotos y videos junto a Jorge Rojas, incluso de momentos pesonales.

A pesar de todo lo vivido, la relación "sin etiquetas" llegó a su fin luego de la publicación de Barbie en su cuenta de Instagram. "Fue él quien me dijo que si yo lo hacía no podía seguir por este camino. A partir de ahora para mí es un ciclo terminado. Solo quiero ir por caminos llenos de luz y verdad".

Rojas, por su parte, también rompió el silencio con un confuso mensaje en su cuenta de Instagram. "Abajo les voy a dejar unas palabras por lo que está pasando, para que sepan lo que pienso, lo que siento y nada más. Decir adiós siempre va a tener un costo, que habrá que pagar, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, aprender a vivir con ellas es la cuestión. Lo que van a ver y escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto y que hoy después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimidad de la historia”, escribió reconociendo la relación.

jorge rojas descargo.avif El descargo de Jorge Rojas tras la el posteo de Barbie Muriel.

"Me emocionó su descargo. Él nunca habla de su vida personal y ahora no solo que lo hizo sino que no negó lo que vivimos y hasta reconoció que era sabido", dijo la empresaria que triunfa en Estados Unidos aunque aseguró que está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. "Lo amo incondicionalmente pero el amor de mi vida soy yo. Hoy quiero sanar, se terminó".