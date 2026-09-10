La Joaqui protagonizó un escándalo en las grabaciones de Popstars

"¿Cómo lo van a invitar si me engañó?", habría dicho la artista indignada y entre lágrimas en tanto que no paran de filtarse detalles sobre su ruptura con el cuartetero.

La Joaqui se mostró con Tiago PZK

Durante el fin de semana fue el mismo Luck Ra quien a través de un posteo en su cuenta de Instagram confirmó el romance de su ex con Tiago PZK a quien se refitrió como un "gran ex amigo".

Lejos de dejarlo pasar, La Joaqui no solo respondió con un feroz descargo sino que ahora subió la vara publicando un video en tik-tok junto a Tiago PZK.

Allí se la ve bailando junto a un hombre encapuchado y con la canción del trapero de fondo."Que no se entere que sos como tú vieja que te gusta villeros. Y prendo el trucho (Trucho), voy a tú country", dice la filosísima letra que generó una ola de comentarios en minutos por parte de los fans confirmando la identidad del encapuchado. "Es Gotti", escribieron despejando dudas.

Así fue la escandalosa ruptura de La Joaqui y Luck Ra en Madrid

Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.

Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.

Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.