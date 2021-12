L-Gante contó por qué se compró cuatro Mercedes Benz y qué hizo con ellos

L-Gante-autos-de-alta-gama-lujos2.jpg

En diálogo con la revista Gente, Elian Valenzuela contó que el dinero le quitó la preocupación del comer día a día. "Capaz se te facilita un poco más las cosas. La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día".

Respecto a la compra de cuatro autos Mercedes Benz dijo que "la verdad que no tengo gastos así de lujos. O sea, no gasto nunca. Quizá de vez en cuando me hago un gusto y es un gusto caro", reconoció.

Qué hizo con los cuatro Mercedes Benz que se compró

L-Gante, que se estaba haciendo una casa detrás de lo de su madre, pero por seguridad optó por mudarse con su novia Tamara Báez y su hija Jamaica a un country, se compró cuatro autos de lujo, que están valuados en 60 mil dólares cada uno.

"Fui y me compré cuatro Mercedes Benz. Uno para mi mamá, otro se le regalé a mi manager y después los otros dos los tengo para que los usen mis amigos y mi familia", explicó.

Y agregó: "No soy de irme a comprar ropa. Me visto con lo que me regalan. Algunos me dicen que haga canje pero a mi no me gusta hacer canje y después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad. Más a Tamara le compro ropa".

L-Gante-autos-de-alta-gama-lujos3.jpg