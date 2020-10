Al ver esto, Julieta Nair Calvo decidió cuestionar al reality y publicó un contundente tuit proponiendo otras opciones. “No deberían cocinar tanta carne… No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla… Podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", pidió desde su cuenta de Twitter y agregó: "Es mi opinión. El programa me divierte mucho, no se enojen".

https://static3.primiciasya.com/images/2020/10/20/Dl48Oeip0-700x000.jpeg