Juan Román Riquelme cumplió años: qué hizo Luciana Elbusto

Luego de que aparecieran mensajes entre Riquelme y la ex amante de Diego Brancatelli, Ángel de Brito le preguntó a Luciana Elbusto por el estado de su relación. "Lo saludaste por su cumpleaños?", preguntó el conductor. "No", contestó la periodista. "Él esta en Miami, imaginate si le escribo hoy", agregó haciendo referencia al estado de ánimo del ex jugador tras la eliminación de Boca.

Además de los mensajes que le mandó Riquelme a la periodista, apareció una imagen que confirmaría la relación. Se trata de un posteo que Luciana Elbusto subió hace algunos días donde no solo se la ve luciendo la camiseta de Boca, sino que también posando junto a una gigantografía de Riquelme.