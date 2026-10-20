Tras su paso por Miami, Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos desembarcaron en el Caribe mexicano y revolucionaron las redes sociales con sus postales.
Impacto por la foto de la China Suárez como ángel de Victorias Secret en bikini
Furor en las redes por la imagen que subió Mauro Icardi comparando a la China Suárez con las modelos de Victorias Secret
Desde allí, Mauro Icardi no paró de rpesumir la figura de la China Suárez publicando una serie de imágenes de la actiz en microbikini.
En medio del furor que generó el desfile de Victorias Secret días atrás, Mauro Icardi incluso comparó la belleza de la China con la de las modelos que recorrieron la mítica pasarela.
"Mi VS", escribió Icardi en una de las imágenes donde se ve a la actriz lanzando un beso y luciendo una microbikini nude con efecto de red metalizada.
Escracharon a la China Suárez comprando ropa barata en Miami y su reacción estalló las redes
la último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que el jugador dejara a su hija menor sola en la casa de los sueños, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.
En pocas palabras
- Icardi y Suárez en el Caribe: Mauro Icardi compartió en redes sociales postales de la China Suárez en microbikini desde México.
- Comparación con modelos: El futbolista comparó la belleza de la actriz con la de las modelos del desfile de Victorias Secret.
- Respuesta a críticas: La China Suárez respondió con firmeza a comentarios sobre sus compras en tiendas 'low cost', defendiendo su estilo.