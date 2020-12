Florencia Peña Podemos Hablar Mirko.jpg Florencia Peña, tajo, escote y nada de pelos en la lengua. ¡Impresionante look!

Durante el programa de Andy Kustnesoff, Florencia Peña reveló que su hijo Felipe y el hijo de Marley, Mirko, se llevan a las patadas.

Flor y Marley son grandes amigos y fueron padres casi al mismo tiempo. Imaginaron un futuro de amistad entre sus hijos pero esto, hasta ahora, no se ha dado. Los chicos tienen su personalidad y "se odian".

Entre risas, Flor Peña recordó cuando Marley le contó que sería papá y proyectaron una amable relación entre sus chiquitos. Pero nada de esto fue así: "'15 días de diferencia, no lo puedo creer, es un regalo del señor', le dije en esa charla", contó Florencia.

"Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no", reveló la conductora de Flor de equipo en PH, Podemos hablar.

"Cuando le digo: '¿vamos a lo de Mirko?', empieza a llorar. 'No, a lo de Mirko no quiero', me dice", dijo ante las cámaras.

Así, a pesar de que ellos quieren verse todo el tiempo, juntar a los niños se hace difícil porque realmente se llevan mal.

"A fines del año pasado tuvimos que hacer la tapa de una revista, nosotros dos con los nenes, como desde que nacieron. Cuando eran bebés no pasaba, pero ahora los chicos están más grandes y cuando llegamos a la casa de Pinamar para hacer las fotos, el mío dice: 'Mirko no'", dijo sobre Felipe, que se ve que tiene una personalidad super fuerte.

"Mirko lo mira como diciendo, 'no sé qué le pasa a este pibe' y le saca los juguetes", contó sobre el detrás de escena de los encuentros.

"¡No sabés lo que fue hacer esa tapa!", recordó. "A mi hijo le tuvieron que borrar por photoshop las lágrimas porque no había ni una foto bien", contó entre risas ante la sorpresa de Andy.

El regreso de Mirtha con Juana Viale vs. PH Podemos Hablar: quién ganó

Con picos de 13.6 a las 22.15, Mirtha Legrand casi duplicó al último programa de PH Podemos Hablar, que logró 8 puntos a las 23, cuando el programa de Juana Viale bajó un poco el nvel de audiencia.