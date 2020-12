Florencia Peña reveló con señas su talento sexual oculto

"Es una habilidad que tengo pero no la puedo contar", lanzó Florencia Peña para hacer estallar los ratones de todos.

Por el protocolo anticovid, las invitadas no pudieron acercase para que ella se los revelara en secreto por lo que tuvo que apelar a las señas y con eso lo dijo todo.

Florencia Peña sexual podemos hablar 1.jpg Florencia Peña hizo reir a todas las invitadas de PH Podemos Hablar al revelar su talento sexual oculto. Andy Kusnetzoff la tuvo que frenar

"Es el abrazo al oso", tiró tentada de risa ante el revuelo que había ocasionado.

¡El talento sexual de Flor Peña! - PH Podemos Hablar 2020

Andy Kusnetzoff no pudo parar de reirse mientras las otras invitadas le pedían más detalles a Flor.

Paula Chaves aportó un "se cae de maduro", en referencia al imponente escote de Florencia Peña pero ésta advirtió que además tiene "técnica".

"Ella con los globos, festeja", explicó cual docente Vero Lozano.

Y Florencia Peña, ya desbordada de la risa, apuntó: "Para festejar se necesitan dos globos y una matraca".

Jésica Cirio se lamentó: "Yo lo intenté pero me resulta complicado. No me sale".

"Y queda agarrado, agarrado", alcanzó a explicar Flor hasta que Andy Kusnetzoff puso paños fríos al insólito momento al aire con un "basta, basta", pedido desde la producción.