Flor Peña recordó una fallida experiencia sexual: "Era mecha corta"

Atrapando el interés y la risa de los presentes, Peña continuó con su particular relato, reservando la identidad del caballero en cuestión: "El chape creció y yo dije 'con esto reventamos la casa'. Pero cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura, muy corta la mecha. Pero él me explicaba que si íbamos al agua era como un Tamagotchi (crecía). Esto se hidrata y... Era como un poroto".

En ese marco, Flor Peña agregó: "Yo le hice la segunda, le dije 'me encanta el agua', pero el agua seca. Nos fuimos al agua. Yo soy muy trabajadora, muy gaucha, pero en un momento le dije 'no hay diferencia, prefiero que salgamos'. Salimos y no lo vi nunca más. ¡Pero te juro que la garra que le puse a ese muchacho y no!".

Además, Flor Peña se encargó de celebrar sus 46 años en la mesa de PH. "Se te vienen los 46 y vos tipo…», precisó con todo su humor sacando a relucir todo su sex appeal.

La emoción de Flor Peña por los saludos recibidos en su cumpleaños - Podemos Hablar

Como era de esperarse, la bendición de sus seguidores a través de la redes sociales: "No entra más belleza en esa imagen.. Edad, cuestión de actitud y actitud te sobra un montón"; "No entiendo como es que Pepe la esquivaba a la hora de los bifes…"; y "Parecés de 40 como mucho. Sos una mujer tan hermosa"; fueron algunos de los mensajes elogiosos que rcibió la actriz.